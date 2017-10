Humble Bundle - Großes RPG-Bundle für 8,50 Euro, darunter auch Borderlands

Die Organisatoren des Humble Bundle haben ein neues Spielepaket vorgestellt, das für unter 9 Euro sieben hervorragende Rollenspiele bietet. Im Paket enthalten ist unter anderem die vollständige Borderlands-Trilogie!

Wie immer könnt ihr selbst entscheiden, wie viel Geld ihr bezahlen wollt - mindestens ein US-Dollar muss sein, alles darüber erfolgt auf freiwilliger Basis. Ihr erhaltet nach dem Kauf Keys zum Einlösen auf Steam, ein Titel ist auch kopierschutzfrei erhältlich.

Mit jedem Kauf unterstützt ihr außerdem eine Wohltätigkeitsorganisation - ihr zockt und tut somit also noch etwas Gutes. Insgesamt gibt es drei Arten von Paketen: Eines ab 1 US-Dollar, eines für den Kaufpreis über dem Durchschnittswert und eines für rund 8,50 Euro. Je mehr ihr bezahlt, desto mehr bekommt ihr.

Das Angebot gilt noch bis zum 24. Oktober.

Ab 85 Cent oder mehr:

Ab dem Durchschnittspreis, aktuell etwa 4,20€:

Ab 8,50 Euro:

