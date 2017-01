Humble Bundle - Gratis Steam-Key für X-COM: UFO Defense

Bei den Jungs und Mädels vom Humble Bundle könnt ihr aktuell einen weiteren kostenlosen Steam-Key abstauben - das Angebot gilt jedoch nur bis Mittwoch. Der Onlineshop verschenkt derzeit unbegrenzt viele Produktschlüssel für X-COM: UFO Defense.

Einmal mehr verschenkt das Humble Bundle kostenlose Steam-Keys an jeden interessierten Käufer. Heute gibt es einen echten Klassiker geschenkt und zwar X-COM: UFO Defense, der erste Teil der heute weltberühmten Strategieserie.

Wer die Ursprünge der Reihe wiederentdecken möchte, dürfte bei X-COM: UFO Defense also gut aufgehoben sein. Es handelt sich hierbei um ein rundenbasiertes Strategiespiel, in der ihr als von der Regierung ausgewählte Organisation gegen die feindlichen Aliens antreten müsst.

XCOM gratis beim Humble Bundle

Alles, was ihr machen müsst, ist dem unten angegeben Link zu folgen. Relativ weit oben müsstet ihr ein Feld mit der Beschriftung "Get it free" finden - einfach draufklicke, euch anmelden und den weiteren Schritten folgen!

Aber Beeilung: Der Deal ist nur noch bis Mittwoch, dem 01. Februar 2017 um 19 Uhr gültig. Also auch euren Freunden Bescheid sagen! Hier geht es zum Humble Bundle.

Mehr Gratis-Spiele und kostenlose Keys für Steam, Origin, Uplay, GOG und mehr gibt es hier.

