Humble Bundle - The Flame in the Flood gratis!

Beim Humble Bundle gibt es nur noch heute The Flame in the Flood komplett gratis. Sichert euch jetzt einen kostenlosen Key und schnappt euch die Steam-Version!

Bei diesen warmen Temperaturen sollte man sich nicht nur in der sonnen, sondern auch eine Menge zocken. Glücklicherweise verschenkt Humble Bundle nur noch heute ein Spiel!

Bis 19 Uhr gibt es das bezaubernde Indietitel The Flame in the Flood komplett kostenlos. Normalerweise kostet es rund 15 Euro, also sichert euch diese einmalige Chance!

Der Titel wird so beschrieben:

Begib dich auf eine Rogue-Lite-Reise auf den Stauwassern eines postapokalyptischen Amerikas. Suche nach essbarem, nutze deine handwerklichen Fähigkeiten und weiche Raubtieren aus. Vom Artdirector von BioShock und einem Team aus bewährten Veteranen - verantwortlich für BioShock, Halo, Guitar Hero und die Rock Band series - kommt jetzt „The Flame in the Flood“. Du kannst dich zu Fuß fortbewegen oder mithilfe eines Floßes einen zufallsgenerierten Fluss hinabreisen, während du nach Ressourcen suchst, Werkzeuge erstellst, Krankheiten heilst, Wildtieren aus dem Weg gehst - und was noch viel wichtiger ist, sei kommenden Regenfällen immer einen Schritt voraus.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.