Humble Bundle - Daedalic 2018 Bundle mit den besten Adventure-Games und mehr ab 1 Euro

Außerdem empfehlen wir das aktuelle Humble Monthly. Dort gibt es derzeit Hearts of Iron IV, Blackwake und Portal Knights sowie weitere Überraschungen für nur 10 Euro! Das aktuelle Humble Monthly ist noch 30 Tage erhältlich, da es gerade erst neu eingestellt wurde!

Im Daedalic Bundle 2018 lassen sich diverse Games freischalten. Ihr erhaltet ab einem minimalen Betrag die entsprechenden Steam-Keys. Falls ihr ein wenig mehr investieren möchtet, dann wird das entsprechend honoriert. Das Daedalic-Paket ist besonders lukrativ, da es schon ab 87 Cent Deponia: The Complete Journey gibt! Und das war noch längst nicht alles.

Das große Humble Daedalic Bundle 2018 ist da und es bringt viele Spiele mit, die ihr innerhalb eines begrenzten Zeitraums für einen guten Zweck erwerben könnt. Kurz zur Erklärung: Die Verantwortlichen hinter Humble Bundle spenden einen Teil der Einnahmen an wohltätige Organisationen. Daher hat das Humble Bundle seinen Namen und es gibt mittlerweile diverse Variationen wie das Humble Monthly .

Humble Bundle - The Flame in the Flood gratis!