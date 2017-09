Humble Bundle - Capcom X SEGA X ATLUS-Bundle für ca. 10 Euro

Es gibt ein neues Spielepaket via Humble Bundle, das diverse Games in petto hat. Die Spiele aus dem Humble Capcom X SEGA X ATLUS Bundle gibt es schon für ca. 10 Euro im vollen Umfang.

Die Verantwortlichen hinter dem Humble Bundle haben seit wenigen Tagen ein neues Spielepaket auf ihrer Seite eingestellt. Bereits für ca. 10 Euro bekommt ihr das ganze Paket, das sogenannte Humble Capcom X SEGA X ATLUS Bundle!

Auch in diesem Monat steht es den Käufern frei zu entscheiden, wie viel Geld sie für die Spiele ausgeben möchten. Das Mindestangebot liegt bei einem US-Dollar (0,84 Euro), was euch in diesem Fall ganze 5 Steam-Keys gewährt. Das Gute an dem Geschäftsmodell von Humble Bundle ist, dass ihr mit eurem Kauf sogar eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützt.

Die Pakete sind in drei verschiedene Parts unterteilt. Den ersten Part schaltet ihr für einen Dollar frei, den zweiten Part für einen momentanen Durchschnittswert von 5,75 Euro und das volle Paket mit dem letzten Part erhaltet ihr bereits für 10,10 Euro.

Hier geht's zum Humble Capcom X SEGA X ATLUS Bundle!

Das steckt im Humble Bundle

Ab 84 Cent oder mehr:

Rollers of the Realm

Zeno Clash 2

Sonic Adventures 2

Bionic Commando

Citizens of Earth

10% Gutschein für Humble Monthly

Ab Durschnittspreis von 5,75 Euro:

Renegade Ops Collection

Sonic Generations Collection

Dead Rising (leider nicht in Deutschland)

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure

Resident Evil 4

Alle vorangegangenen Titel aus dem Paket (ab 84 Cent)

Ab 10,10 Euro:

Motorsport Manager

Devil May Cry 4: Special Edition

Alle vorangegangenen Titel aus dem Paket (ab Durschnittspreis)

Gratis Steam-Key von Psychonauts noch 2 Stunden

Noch circa zwei Stunden könnt ihr im Humble Store einen Gratis-Steam-Key erhalten, wenn ihr ein Account anlegt und den entsprechenden Key einlöst.

Hier geht es zum kostenlosen Key von Psychonauts

Seitenauswahl

Humble Bundle - Neues Jumbo Bundle 9 für unter 10 Euro Humble Bundle hat ein neues Spiele-Paket mit zahlreichen Games vorgestellt. Mit dabei sind Titel wie The Flame in the Flood und der American Truck Simulator. Alle Spiele aus dem Jumbo Bundle ...