Humble Bundle - Brütal Legend für kurze Zeit kostenlos im Humble Store

In Brütal Legend verhilft euch Heavy-Metal im Kampf gegen das Böse! Ab sofort könnt ihr das Spiel gänzlich kostenfrei im Humble Store erhalten. Für den Erhalt des Steam-Keys benötigt ihr lediglich einen Account von Humble Bundle.

Gute Nachrichten für alle Fans von Brütal Legend oder die, die es noch werden möchten! Ihr erhaltet jetzt die einmalige Gelegenheit das Action-Adventure-Strategiespiel vollkommen kostenlos via Humble Bundle zu erhalten. Möglich wird dies über ein spezielles Angebot im Humble Store, das noch bis zum kommenden Mittwoch eingestellt ist. Ihr habt also noch bis zum 22. November um 19 Uhr Zeit, euch den fetzigen Titel mit altbekannten Rocklegenden zu sichern.

Brütal Legend mit Rocklegenden

Mit an Bord sind unter anderem Ozzy Osborne, Lemmy Kilmister von Motorhead und nicht zu vergessen Jack Black in einem abgewandelten Cast und fetzigem Gameplay. Letzterer tritt hier als Eddie Riggs auf, der sich in einer nordischen Parallelwelt durch die Gegnerreihen kämpfen muss. Werdet ihr es schaffen, die Menschheit vor der Versklavung zu beschützen? Das von Heavy-Metal inspirierte Game schickt euch hier durch diverse Level, die an bekannte Platten erinnern. Ein entsprechender Soundtrack ist ebenfalls vorhanden.

Euer Gratis-Spiel erhaltet ihr unter obigem Link im Humble Store. Ihr benötigt lediglich einen Account, um das Angebot entsprechend einzutüten. Der kostenfreie Steam-Key für den PC wird euch dann via E-Mail zugesandt. Weitere Rabattaktionen findet ihr im Humble Herbst Sale, wo ihr bis zu 90 Prozent einsparen könnt.

Wir werden für diesen Beitrag nicht bezahlt. Da alle Links zu Humble Bundle jedoch Affiliate-Links sind, handelt es sich hier um Werbung. Wir erhalten eine kleine Provision beim Kauf.

