Humble Bundle - Brandneues CryEngine Bundle gestartet

Auf Humble Bundle steht ab sofort ein neues Paket zur Verfügung, das ganz unter dem Zeichen der bekannten Spiele-Engine CryEngine des Frankfurter Entwicklerstudios Crytek steht. Mit dabei sind Spiele wie der Horror-Titel Land of Pain, Ryse: Son of Rome oder Sniper Ghost Warrior 3.

Nur für kurze Zeit gibt es bei Humble Bundle ein brandneues Paket für Fans der CryEngine. Dabei stehen sämtliche Titel besonders günstig zur Verfügung, die auf der Spiele-Engine basieren.

Bezahlt ihr einen Dollar oder mehr, könnt ihr euch auf den Horror-Titel The Land of Pain, Rolling Sun sowie Aporia: Beyond The Valley freuen. Ab dem Durchschnittspreis, der aktuell bei rund sieben Euro liegt, könnt ihr euch Miscreated, Ryse: Son of Rome und Sniper: Ghost Warrior 2 sichern. Hinzu kommen zudem alle Titel, die ab einem Dollar erworben werden können. Ab 12 Euro stehen Sniper Ghost Warrior 3, Homefront: The Revolution und weitere interessante Spiele zur Auswahl.

Ihr habt die Wahl, wie viel Geld ihr für dieses Bundle ausgeben wollt. Je höher der Betrag, desto mehr Inhalte bekommt ihr. Das CryEngine Bundle ist noch bis zum 15. Mai 2018 verfügbar! Wir haben euch alle Spiele innerhalb des neuen Pakets unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Das gibt es im neuen Humble Bundle

Ab 83 Cent oder mehr:

Rolling Sun

Aporia: Beyond The Valley

The Land of Pain

CRYENGINE V Samples

CRYENGINE Webinar Training Videos

Crysis Animation Pack

Ab dem Durchschnittspreis, aktuell 6,85€:

Miscreated

SNOW - Pro Pack DLC

Sniper: Ghost Warrior 2

UAYEB

Ryse: Son of Rome

Underwater Demo Level

Robinson: The Journey Asset Pack

...und alle Spiele für 83 Cent

Ab 12,00 Euro:

Sniper Ghost Warrior 3

Homefront: The Revolution

Deceit Asset Pack

The Climb Asset Pack

Außerdem empfehlen wir das aktuelle Humble Monthly. Dort gibt es aktuell Dead Rising 4, Kerbal Space Program und Ruiner für nur 10 Euro! Ihr solltet euch allerdings ein wenig beeilen, denn das Bundle steht nur noch wenige Tage zur Verfügung.

