Humble Bundle - 100 Millionen US-Dollar Spenden für karitative Organisationen

Wie die Betreiber des Humble Bundle Stores nun bekannt gegeben haben, wurde ein neuer Meilenstein durchbrochen. So konnten bisher mehr als hundert Millionen US-Dollar an Spenden für verschiedene karitative Organisationen gesammelt werden.

Humble Bundle steht für "bescheidenes Bündel" und ist eine Form der Digitalen Distribution. Die Kernidee dahinter ist, dass Käufer den Preis für die angebotene Spielesammlung individuell bestimmen können.

100 Millionen US-Dollar Spenden für karitative Organisationen

Anscheinend kommt das Prinzip von Humble Bundle bei den Spielern sehr gut an und auch der karitative Zweck, der im Vordergrund steht, ist von Erfolg gekrönt. So haben die Betreiber nun mitgeteilt, dass der Meilenstein von 100 Millionen US-Dollar an Spenden seit den letzten sieben Jahren durchbrochen werden konnte.

Die Humble-Community habe seit dem Jahr 2010 dabei mitgeholfen: "Nahrung und Wasser zu Menschen in Not zu bringen, Hilfe nach einer Katastrophe zu versenden, Alphabetisierung und Bildung zu fördern, Bürgerrechte zu schützen, unseren wunderschönen Planeten zu erhalten und viel mehr."

Durch den Erwerb von Büchern Software und Videospielen konnten "Tausende Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt" gefördert und unterstützt werden.

Einen Dank der Betreiber sowie eine Zusammenfassung der bereits erreichten Erfolge gibt es in Videoform unterhalb dieser Zeilen.

