Horizon Zero Dawn - Veröffentlichungstermin zum Addon The Frozen Wilds

Sony hat nun den Veröffentlichungstermin zu dem Horizon Zero Dawn-Addon "The Frozen Wild" verraten. Fans des Hauptspiels dürfen ab November mit Protagonistin Aloy neue spannende Abenteuer bestreiten.

Wer das Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn bereits durchgespielt hat, der darf sich mit dem 20 Euro teuren Addon "The Frozen Wilds" auf neues Futter freuen.

Nun hat Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog auch einen Termin bekannt gegeben. Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds wird am 07. November 2017 erscheinen. Zudem gibt es einen kurzen Teaser-Trailer, der schon einmal auf das Addon einstimmen soll.

"Wir freuen uns darauf, weitere Informationen über The Frozen Wilds zu veröffentlichen, während wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern. In der Zwischenzeit könnt ihr euch einen exklusiven Avatar für Horizon Zero Dawn sichern, wenn ihr das Spiel im PlayStation Store vorbestellt.", heißt es auf dem PlayStation Blog.

The Frozen Wilds wird euch jenseits der Berge führen, wo besondere Herausforderungen warten. So erwarten Protagonistin Aloy in der gefrorenen Wildnis unter anderem verschiedene Rätsel sowie eine neue Bedrohung. Es darf sich auf neue Quests, Handlungsstränge und Charaktere gefreut werden.

Den entsprechenden Teaser-Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

