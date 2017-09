Horizon Zero Dawn - Update 1.33 bringt ein überarbeitetes Speichersystem

Vor einigen Stunden hat Guerrilla Games ein neues Update für den PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn zum Download freigegeben. Neben allgemeinen Fixes wurde damit auch eine neue Speichermöglichkeit in das Spiel integriert.

Trotz der Arbeit an The Frozen Wilds, dem kommenden DLC für Horizon Zero Dawn, hält Guerrilla Games auch weiterhin neue Updates für das Open World-Abenteuer bereit. Mit dem nun veröffentlichten 309,6 MB großen Patch, sollen erneut einige Spielfehler behoben worden sein und auch jene Probleme, die bei den erst kürzlich hinzugefügten Spieloptionen Neues Spiel+ und dem ultraschweren Schwierigkeitsgrad aufgetreten sind.

Besonders interessant ist jedoch die neue Speicherfunktion, die es nun ermöglicht, dass ihr automatisch angelegte Speicherstände, die bei einem Start von Neues Spiel+ bisher einfach überschrieben wurden, nun auch manuell sichern könnt, ohne dass eure getätigten Fortschritte verloren gehen. Startet ihr also in Horizon Zero Dawn demnächst ein Neues Spiel+ und besitzt nur automatische Speicherstände, wird euch die Option angeboten, ein weiteres Savegame manuell anzulegen. Somit seid ihr fähig aus einem Neuen Spiel+ jederzeit wieder in einen früheren Speicherstand zu wechseln.

Alle weiteren Einzelheiten zum aktuellen Update gibt es wie gewohnt in den Patch Notes unter dieser Meldung.

Patch Notes zum Update 1.33

New Features

Implemented an option to allow making a manual save from a previous Game when starting a New Game to avoid losing progress.

General Fixes

Fixed an issue where for some players Tearblast Arrows incorrectly deal extra Tear damage on Ultra Hard.

Fixed an issue where some players were able to reroll Special Modification Boxes by saving and reloading.

Progression issues fixes

Fixed an issue in ‘The Womb of the Mountain’ when playing on Story difficulty where some players were able to kill the Corruptor outside of the gate, blocking progression because the player is not able to interact with it to continue the quest

