Horizon Zero Dawn - Umfangreiches Update mit neuen Spielmodi erschienen

Nach Ankündigung der Erweiterung The Frozen Wilds folgte nun der Release des bisher umfangreichsten Updates für das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn. Neben vielen kleineren Neuerungen und Änderungen wird mit dem Patch 1.30 auch ein neuer Schwierigkeitsgrad ins Spiel gebracht und eine Möglichkeit das RPG noch einmal ganz neu zu erleben.

Für Horizon: Zero Dawn steht ab heute das Update 1.30 zur Verfügung, das einige Veränderungen für das beliebte Action-RPG mit sich bringt. Neben kleineren Fixes im Gameplay und dem Beheben von Fehlern, die den Spielfortschritt hemmten, wurden außerdem neue Modi hinzugefügt. Diese werden insbesondere eine Bereicherung für diejenigen sein, die das postapokalyptische Action-Game bereits durchgespielt haben und Heldin Aloy erneut begleiten möchten.

Denn mit der Funktion Neues Spiel+ könnt ihr, mit eurem bestehenden Charakterentwicklungsstand und eurem mühevoll angesammelten Inventar, Aloys Abenteuer ein weiteres Mal erleben. Dabei könnt ihr zwar nur bis Level 50 spielen, bis dahin aber trotzdem weiterhin fleißig XP sammeln.

Der neue Spielmodus bietet dabei nicht nur eine neue Trophäe, die euch nach Abschluss erwartet, Neues Spiel+ enthält außerdem die Möglichkeit euren Fokus zu verändern und Aloy mit Gesichtsbemalung zu verzieren. Weiterhin hat Guerilla Games die bestehenden Waffen und Outfits aktualisiert und mit einem zusätzlichen Slot für Modifikationen ausgestattet.

Zudem gibt es nun den neuen Schwierigkeitsgrad 'Ultraschwer', für alle die eine noch größere Herausforderung suchen. Hierbei werden sich das Verhalten und die Sinne der Maschinen verändern und die Regenerationsfähigkeit zusätzlich eingeschränkt, um euch das Voranschreiten zu erschweren. Doch Vorsicht: Einmal auf den Ultraschwer-Modus gewechselt, könnt ihr nicht mehr zurück und eine leichtere Schwierigkeitsstufe wählen, da ihr am Ende auch dafür mit einer brandneuen Trophäe belohnt werden sollt.

Alle weiteren Details zum aktuellen Update des PlayStation 4-Exklusivtitels könnt ihr unter dieser Meldung nachlesen.

Allgemeine Fixes

Spielfortschritt-Fixes

Crash Fixes

Sonstige Fixes

Die Welt von Horizon Zero Dawn ist noch lange nicht am Ende. Entwickler Guerilla Games hat angekündigt, dass eine Erweiterung in Arbeit ist. In dem Addon soll die Story des ...