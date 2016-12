In einer postapokalyptischen Welt, in der Tier gewordene Maschinen die Herrschaft über das Land an sich gerissen haben und die Menschheit nichts mehr als Beute ist, machen wir uns auf die Suche nach - ja, nach was eigentlich? Licht auf diese Frage warf man nun bei Horizon: Zero Dawn im Rahmen der Playstation Experience und zeigte in einem neuen Story-Trailer erstmals, was wir in dem Spiel eigentlich genau zu zun haben.

Horizon Zero Dawn wird entwickelt von Guerilla Games und soll Sonys nächster großer Konsolenblockbuster werden. In einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit in beinahe steinzeitlichen Bedingungen lebt, herrschen die Maschinen über das Land. In einem neuen Story-Trailer präsentierten man jetzt auf der Playstation Experience in Anaheim erste Eindrücke von der Geschichte im Spiel.

Wer nun auf Gameplay-Material gehofft hat, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Stattdessen präsentierte man einen cineastischen Trailer, der einen genaueren Blick auf die diversen Landschaften im Spiel gewährt und dabei vor allem mit der Variabilität der Biome spielt. Von verschneiten Bergen bis hin zu trockenen Wüsten ist alles dabei. Und natürlich auch die Maschinentiere, die in Gruppen oder allein durch die Lanstriche ziehen und es auf uns abgesehen haben. An diesen müssen wir allerdings vorbei, wenn wir die vielschichtigen Geheimnisse ans Licht zerren wollen, die wohl in der Welt von Horizon: Zero Dawn darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Um was für Mysterien es sich dabei genau handelt, ist noch unklar. Auch zu unserer Motivation, uns auf eine solche Quest zu begeben, verlor man im Rahmen des gezeigten Trailers kein Wort. Genaueres dazu wird man wohl tatsächlich erst zum Release des Spiels erfahren, welcher für den 1. März in Europa angekündigt wurde.





