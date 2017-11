Horizon Zero Dawn - So viel Spielzeit hält die neue Erweiterung bereit

Guerilla Games hat kürzlich bekanntgegeben, wie viel Stunden ihr investieren müsst, um ans Ende des Story-DLCs "The Frozen Wilds" zu gelangen. Außerdem gibt es einen Fotomodus in der neuen Erweiterung.

Erst kürzlich haben wir über ein kontroverses Thema berichtet, dass sich derzeit im Internet tummelt. Die Rede ist von der Verdrängung des Singleplayers durch den Multiplayer. Die Mannen von Guerilla Games haben diesbezüglich ein Interview gegeben und ihren Singleplayer-Titel Horizion Zero Dawn ins Gespräch gebracht. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Doch viele von euch warten bereits sehnsüchtig auf den kommenden Story-DLC "The Frozen Wilds". Sony und Guerilla Games haben nun verlauten lassen, wie hoch die Spielzeit der Erweiterung sein wird. Insgesamt dürft ihr rund 15 Stunden in die zusätzlichen Inhalte investieren, bevor ihr das Ende des Spiels erreicht. Doch diese Angabe bezieht sich wohl nur auf die Hauptmissionen. So warten auch noch zahlreiche Nebenmissionen auf euch und Aloy.

Neuartiger Fotomodus

Außerdem, wie in den meisten Spielen aktuell üblich, wird der DLC einen neuen Fotomodus in petto haben, mit dem ihr wundervolle Fotos von der Landschaft schießen könnt. Diesbezüglich soll Aloy sogar einige Posen auf Lager haben. The Frozen Wilds erscheint bereits nächste Woche am 7. November 2017. Eine Horizon Zero Dawn - Complete Edition wird ebenfalls einen Weg in die Läden finden, das neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung beinhält.

Außerdem könnte es sein, dass der Titel kurzerhand noch umbenannt werden muss. Die USA lehnten das Patent nämlich ab, da es hier zu Komplikationen mit dem Patent eines Handy-Games kommen würden.

Seitenauswahl

Infos zu Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn - Veröffentlichungstermin zum Addon The Frozen Wilds Sony hat nun den Veröffentlichungstermin zu dem Horizon Zero Dawn-Addon "The Frozen Wild" verraten. Fans des Hauptspiels dürfen ab November mit Protagonistin Aloy neue spannende ...