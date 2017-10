Horizon Zero Dawn - Muss der DLC The Frozen Wilds umbenannt werden?

Möglicherweise muss der bald erscheinende DLC The Frozen Wilds für Horizon Zero Dawn umbenannt werden. Das Patentamt der USA lehnte den Namen des Downloadinhalts aufgrund eines Konflikts mit dem Namen eines Handy-Games ab.

Anfang des Jahres veröffentlichten Sony und das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games mit Horizon Zero Dawn ein Open-World-Game, das einen bisher unbekannten Eindruck einer dystopischen Welt gemischt mit Roboter-Dinosauriern bot. Der Erfolg des PlayStation 4-exklusiven Titels war schnell gegeben und der Titel verkaufte sich in den ersten zwei Wochen ganze 2,6 Millionen mal.

Muss der DLC umbenannt werden?

Im Rahmen der E3 2017 präsentierte Sony dann den kommenden DLC The Frozen Wilds, der die Protagonistin Aloy in die kälteren Gefilde der Lande führen soll. Doch mit dem Namen könnte es jetzt möglicherweise Probleme geben. Wie der Nutzer Rösti auf der Online-Plattform NeoGAF mitteilte, wurde der Name des Downloadinhalts vom US-Patentamt abgelehnt. Der Grund ist recht simpel, denn kurz zuvor wurde ein Handy-Spiel namens Frozen Wild des Entwicklers Huuuge eingereicht. Bis auf den Namen gibt es jedoch keinerlei Ähnlichkeiten und das Spiel stellt eine Art Slot-Machine dar, die man aus typischen Casinos oder Spielhallen kennt.

Schon vor über einem Monat wurde der Name abgelehnt, doch erst jetzt von dem User entdeckt. Das Patent von Huuuge wurde am 28. Mai, das von Sony erst am 12. Juni gestellt - somit hat das Handy-Spiel Vorrang. Da jedoch bis auf den Namen keinerlei Ähnlichkeit zwischen den Spielen besteht, könnte es sein, dass Sony das Markenamt trotzdem überzeugt bekommt. Auch eine Einigung mit den Entwicklern von Huuuge wäre denkbar. Sollten jedoch alle Stricke reißen, wäre Sony gezwungen, kurzfristig den Namen des Add-Ons zu ändern, um den geplanten Release einhalten zu können.

Problem offenbar nur in den USA

Da es sich nur um das Patent in den USA handelt, gilt dies nicht für andere Länder, in denen der Inhalt weiterhin unter dem Namen erscheinen könnte. Bisher äußerte sich Sony nicht zu dem Vorfall.

Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds soll am 7. November erscheinen und der letzte Downloadinhalt für den Titel sein.

Seitenauswahl

Infos zu Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn - Umfangreiches Update mit neuen Spielmodi erschienen Nach Ankündigung der Erweiterung The Frozen Wilds folgte nun der Release des bisher umfangreichsten Updates für das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn. Neben vielen kleineren Neuerungen ...