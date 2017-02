Horizon: Zero Dawn - Gold-Status für PlayStation 4 erreicht

In genau einem Monat erscheint hierzulande der PS4-exklusive Titel Horizon: Zero Dawn von Guerilla Games. Wie die Entwickler jetzt via Twitter glücklich bekannt gegeben haben, ist nun der Gold-Status erreicht worden, wodurch einer pünktlichen Veröffentlichung nichts mehr im Wege stehen sollte.

Wie das Entwicklerstudio Guerilla Games (Killzone-Reihe) nun via Twitter bekannt gegeben hat, hat der PlayStation 4-exklusive Titel Horizon: Zero Dawn offiziell den Gold-Status erreicht. Damit dürfte einer pünktlichen Veröffentlichung am 1. März 2017 im Grunde nichts mehr im Wege stehen.

Das Action-Rollenspiel ist im Rahmen der E3 2015 offiziell angekündigt worden, laut der Entwickler wurde aber bereits seit 2011 an Horizon: Zero Dawn gefeilt.

Was ist Horizon: Zero Dawn

In dem postapokalyptischen Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Heldin Aloy, die mit altertümlichen Waffen aus der Third-Person-Perspektive gegen Roboter-Dinos kämpft, um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten. Genutzt werden beispielshalber Pfeile mit explosiver oder lähmender Wirkung, es können Fallen gestellt oder Bomben geworfen werden.

Gehackte Maschinen können zudem als Reittier genutzt werden, um sich schneller durch die Spielwelt zu bewegen. Besiegte Gegner hinterlassen elektronische Bauteile, die für die Verbesserung der eigenen Ausrüstung und Waffen genutzt werden können. Mit Aloys besonderen Fähigkeit namens "Focus Scan" lassen sich Schwachstellen, Level sowie Menge und Art der zu erbeutenden Ressourcen erkennen.

Seitenauswahl

Infos zu Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn - Cinematic-Trailer mit deutscher Sprachausgabe zeigt Story In wenigen Monaten erscheint ein Open-World-Abenteuer der etwas anderen Art. Jetzt gibt es einen deutschen Story-Trailer zu Horizon: Zero Dawn, der einen groben Einblick in die Geschichte ...

Horizon: Zero Dawn - Story-Trailer enthüllt Geheimnisse In einer postapokalyptischen Welt, in der Tier gewordene Maschinen die Herrschaft über das Land an sich gerissen haben und die Menschheit nichts mehr als Beute ist, machen wir uns auf die ...

Siehe auch: action-rollenspiel