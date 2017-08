Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds nur als digitaler Download erhältlich

Nachdem das Datum für den Release der Story-Erweiterung zu Horizon Zero Dawn bekannt ist, folgt nun eine kleine Info am Rande. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich auf digitalem Wege. Ihr müsst The Frozen Wilds demnach im PSN-Store laden.

Der Open-World-Survival-Titel aus dem Hause Guerrilla Games hat viele Spieler überrascht. Die Kritik für Horizon Zero Dawn war mit einem Metascore von 89 durchweg positiv. Ein Grund für viele, sich auf die Story-Erweiterung "The Frozen Wilds" zu freuen. Diesbezüglich gab es erst kürzlich das offizielle Releasedatum via PlayStation Blog zu sehen. Alle Infos dazu hier:

Über Twitter haben die Entwickler von Guerilla Games jetzt noch ein kleines Detail zum Release des DLCs verraten. Auf die Frage hin, ob das Spiel auch eine physische Disk erhält, haben die Entwickler folgendes verlauten lassen:

"The Frozen Wilds erhält lediglich eine digitale Veröffentlichung."

Somit steht fest, dass keine physische Disk in Planung ist. Ihr könnt The Frozen Wilds demnach im PSN-Store herunterladen und installieren. Ob es in absehbarer Zukunft eine Sonderedition mit Hauptspiel und Erweiterung geben wird, geht aus der Antwort nicht hervor. Möglicherweise gibt es eines Tages eine"Game of the Year Edition".

Ihr könnt den DLC hier vorbestellen.

Horizon Zero Dawn verfügt zudem über einen außerordentlichen Soundtrack, der erst kürzlich zum besten Soundtrack ausgewählt und mit dem Jerry Goldsmith Award ausgezeichnet wurde.

