Horizon: Zero Dawn - Bilder des Weltkarte aufgetaucht

Wie groß die Welt in Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn wirklich ausfällt, ist bisher noch unklar. Allerdings sind nun einige Bilder im Netz aufgetaucht, die uns einen Teil der Weltkarte näher bringen.

Bisher ist nicht bekannt, wie groß die Spielwelt des Action-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn tatsächlich ausfällt. Doch wie so oft, ist durch ein Versehen ein entsprechendes Video veröffentlicht worden, das von einem Preview-Event stammt. Durch das Video ist unbeabsichtigt ein Teil der Weltkarte enthüllt worden.

Mittlerweile ist das Video zwar abgeändert worden, trotzdem sind einige Bilder der Weltkarte im Netz gelangt. Allerdings sind diese Bilder recht unscharf, wodurch Details nicht wirklich zu erkennen sind. Außerdem ist bisher nur ein kleiner Bereich der Karte offengelegt worden.

Erst am gestrigen Mittwoch haben wir darüber berichtet, dass Entwickler Guerilla Games mit dem PlayStation 4-exklusiven ...

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für Sonys PlayStation 4.

Die Entwickler von Horizon: Zero Dawn geben Entwarnung und haben nun via Twitter bestätigt, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird.

In wenigen Monaten erscheint ein Open-World-Abenteuer der etwas anderen Art. Jetzt gibt es einen deutschen Story-Trailer zu Horizon: Zero Dawn, der einen groben Einblick in die Geschichte ...