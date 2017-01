Horizon Zero Dawn wird eines der PS4-Spiele sein, die einen Foto-Modus besitzen. Damit lassen sich nicht nur Screenshots machen, sondern detaillierte Fotos der Spielwelt und der Charaktere. Guerrilla Games hat vor dem Release erste Bilder der Fotografie-Funktion gezeigt.

Videospiel-Fotografie gibt es seit es Games gibt. Zunächst gab es richtige Spiele-Fotografen, die mit Mods und Cheats versuchten, aussagekräftige Bilder aus den virtuellen Welten zu schießen. In den letzten Jahren bauten Entwickler daraufhin einen Foto-Modus in ihre Titel ein – so wie Guerrilla Games nun in Horizon Zero Dawn.

Foto-Modus in Horizon Zero Dawn

Dabei ist vor allem zwischen dem reinen Screenshot und einem Spielefoto zu unterscheiden. Denn ein Screenshot ist nur eine Momentaufnahme aus einem Gameplay-Moment, der meist die Benutzeroberfläche der Games zeigt und immer aus der Perspektive des Spielers gemacht wird.

Bei einem Bild aus dem Foto-Modus ist das nicht so. Hier können wir uns frei in der Spielwelt bewegen, wahlweise die Zeit anhalten und mit einer freien Kamera aus allen Perspektiven fotografieren. In Horizon Zero Dawn wird das offenbar nicht anders sein, wie die ersten Bilder verraten, die Guerrilla Games auf Twitter teilte und wir euch hier in der News zeigen.

Release-Termin des PS4-Exklusivtitels

Mit Horizon Zero Dawn erscheint am Release-Termin 28. Februar 2017 das PlayStation 4-exklusive Action-Rollenspiel von Guerrilla Games. Unter anderem wurde es bei den Games Awards für das am meisten erwartete Spiel des Jahres nominiert. Besonders die Grafik soll auf der PS4 Pro-Konsole überzeugen.

Infos zu Horizon: Zero Dawn

