Horizon Zero Dawn - Auszeichnung für den besten Soundtrack erhalten

Das Open-World-Game Horizon: Zero Dawn hat bereits den Game Critics Award erhalten und glänzt mit seinen ausgesprochen positiven Verkaufszahlen. Nun konnte das Action-Rollenspiel bei den diesjährigen Jerry Goldsmith Awards auch noch den Musikpreis für den besten Soundtrack abräumen.

Seit zwölf Jahren werden bei den Jerry Goldsmith Awards Preise für besondere musikalische Leistungen in acht verschiedenen Kategorien vergeben. Neben verschiedenen Film- und Fernsehgenres, wird dabei auch die Musik in Videospielen ausgezeichnet.

In diesem Jahr erhielt das Open-World-Abenteuer Horizon: Zero Dawn, aus dem Hause Guerilla Games, den Jerry Goldsmith Award für den besten Soundtrack. Damit wurde die Arbeit der Komponisten Joris de Man, The Flight, Niels van der Leest, Jonathan Williams und Lucas von Tol honoriert.

Die ausgesprochen stimmungsvolle Musik des Spiels, die uns auf den Abenteuern von Aloy stets begleitet, setzte sich dabei gegen Dom Shovelton durch, der die Musik zu The Bunker schrieb, als auch gegen den Soundtrack von Farpoint, komponiert von Stephen Cox und Danny McIntire. Einen weiteren Preis erhielt außerdem David Garcia für ‚Song of the Sea‘ aus dem Originalsoundtrack des Abenteuer-Puzzles RiME.

