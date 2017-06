Horizon Zero Dawn - 3,4 Millionen verkaufte Einheiten

Für das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn wurden nun die aktuellen Verkaufszahlen bekannt gegeben. Der PS4-Exklusivtitel konnte sich demnach 3,4 Millionen Mal verkaufen und zählt damit auch nach wie vor zu den beliebtesten und verkaufsstärksten Spielen im PlayStation Store.

Das postapokalyptische Rollenspiel Horizon: Zero Dawn verkaufte sich in den ersten zwei Wochen nach Release bereits stolze 2,6 Millionen Mal weltweit. Inzwischen ist die Verkaufszahl auf 3,4 Millionen Exemplare angestiegen, wovon 915.000 in digitaler Form vertrieben wurden.

Meilenstein für den Entwickler

Für Entwickler Guerilla Games sind diese Zahlen durchaus als bestätigender Erfolg zu verzeichnen, da sich das niederländische Studio, das bisher hauptsächlich an der Ego-Shooter-Reihe Killzone arbeitete, mit Horizon: Zero Dawn erstmals an einem Open World-Rollenspiel versuchte.

Die Beliebtheit des Action-RPGs und die ausgesprochen positive Resonanz sprechen dafür, dass sich der Titel auch weiterhin gut verkauft und die Absatzzahlen, auf die bereits vor der Veröffentlichung prognostizierten 8 Millionen verkauften Einheiten, ansteigen können.

Seitenauswahl

Infos zu Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn - Brick-Artist kreiert Thunderjaw mit Lego-Steinen Passend zum Release von Horizon: Zero Dawn in dieser Woche hat der Brick-Artist Marius Hermann den mechanischen Thunderjaw-Roboter aus dem Spiel mit Lego-Steinen nachgebaut. Das Ergebnis ...