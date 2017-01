Guerrilla Games und Sony veröffentlichen ein gemeinsames PS4-Bundle, das die PS4 mit 1 TB, das Spiel Horizon: Zero Dawn und einen Bonus von PlayStation Plus über 3 Monate enthält.

Der nächste große Open-World-Titel Horizon: Zero Dawn steht schon beinahe zum Kauf bereit. In wenigen Wochen ist es soweit und das Spiel aus dem Hause Guerilla Games wird für die PlayStation 4 veröffentlicht. Erst kürzlich berichteten wir über das Ausbleiben von Mikrotransaktionen, die seitens der Entwickler nicht auf der Agenda stehen.

Doch falls ihr noch keine PlayStation 4 besitzt und zudem am Kauf des Spiels interessiert seid, dann haben sich die Verantwortlichen jetzt ein spezielles Bundle ausgedacht. Die Rede ist von der neuen Slim-Variante der PS4 in der 1 Terabyte-Version, der ein Dualshock 4 Wireless Controller und das Spiel Horizon: Zero Dawn auf Blu-ray-Disk beiliegt.

Als besonderen Bonus hat Sony noch ein dreimonatiges Abonnement von PlayStation Plus beigelegt. Das Abo ermöglicht euch beispielsweise diverse Spiele kostenlos zu erhalten. Diese Spiele werden im Monatsrhythmus ausgetauscht. Das Bundle wird auch für den europäischen Markt angeboten und zeitgleich mit dem Spiel am 1. März 2017 veröffentlicht.

Horizon: Zero Dawn

