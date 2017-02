For Honor wird auf ein ähnliches Season-Pass-Modell setzen wir auch Ubisofts hauseigener Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Neue Helden, Maps und Modi erhalten alle Spieler zum jeweiligen Launch der kommenden Saisons, Pass-Besitzer gelangen allerdings bereits sieben Tage früher in den Besitz der frischen Kämpfer. Darüber hinaus beinhaltet der Seson-Pass ein Day-1-Kriegspaket sowie einige kleinere Extras.

Ubisoft hat jetzt offiziell angekündigt, dass es einen Season-Pass zu For Honor geben wird. Zum Release am 14. Februar soll es insgesamt zwölf unterschiedliche Kämpfer geben, die auf verschiedenen Karten in mehreren Modi zum Einsatz kommen. In den kommenden Monaten nach der Veröffentlichung werden weitere Kämpfer, Karten und Modi dazukommen - kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels.

Spieler, die sich für einen Season-Pass entscheiden, bekommen sieben Tage vor allen anderen Spielern Zugriff auf einige kostenlose Inhalte wie neue Helden. Laut offizieller Pressemitteilung soll es insgesamt sechs Helden im "Year One"-Plan geben. Alle drei Monate beginnt eine neue Saison, in dessen Rahmen zwei neue Helden, zwei neue Maps, neue Belohnungen sowie weitere Waffen und Rüstungen in das Spiel gebracht werden.

Weiterhin dürfen sich Pass-Besitzer auf sechs sogenannte Elite-Outfits für die neuen Kämpfer freuen. Um perfekt für den Launch ausgerüstet zu sein, winkt zudem ein Day-1-Kriegspaket. Dieses beinhalte den exklusiven Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden sowie drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten. Zu guter Letzt erhalten Käufer des Season-Pass den 30-Tage Champion-Status. Dieser verleiht EP-Boosts an Freunde, mehr Erfahrungspunkte beim Crafting und ihr erhaltet nach einem Kampf zusätzliche Beute.

Ubisoft habe sich für das Rainbow Six Siege-ähnliche Season-Pass-Modell entschieden, um die Community nicht zu spalten. Alle Post-Launch-Inhalte, die das Gameplay betreffen, werden allen Spielern zugänglich gemacht.

Season Pass von For Honor

Sechs weitere Helden, die dem Besitzer sieben Tage vor allen anderen Spielern zur Verfügung stehen

Sechs Elite-Outfits zum Anpassen der neuen Helden

"Day 1"- Kriegspaket

Ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden

Drei exklusive Emblem-Umrisse

Drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten

30-Tage Champion-Status, der EP-Boosts an Freunde, mehr EP beim Crafting und zusätzliche Beute nach einem Spiel verleiht

"Mit dem Beginn jeder neuen Saison des Fraktionskrieges werden zwei neue Helden zum Kampf erscheinen. Der Fraktionskrieg ist das plattformübergreifende Metaspiel, welches sich durch den Krieg innerhalb der For Honor Welt mitentwickelt. Nach der Early-Access-Phase können die Helden auch durch Stahl von allen Spielern rekrutiert werden. Stahl ist die Währung in For Honor, die Spieler durch das Abschließen von Matches und Herausforderungen erhalten können."

