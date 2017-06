For Honor - Staffel 3 mit Turnier- und Ranglisten-Modus

Im August soll die dritte Staffel einen Turnier- und Ranglisten-Modus in For Honor bringen. Diesen darf die Community natürlich schon vorher ausprobieren.

In den letzten Wochen war es ein wenig ruhig geworden um For Honor. Das soll sich jetzt ändern: Um den Titel wieder mehr in den Fokus der Spieler zu rücken und diesen außerdem wieder mehr Anreize zum Zocken zu geben, legt sich Ubisoft nun noch mehr ins Zeug.

Ab Donnerstag, also dem 01. Juni 2017, wird es wöchentliche Content-Updates geben, die beispielsweise neue Hinrichtungen und Outfits mit sich bringen. Außerdem veranstaltet der Entwickler in dieser Woche einen weiteren Community Workshop mit besonders guten For Honor-Spielern, damit diese einen ersten Einblick in die kommende dritte Staffel erhaschen können. Das entsprechende Feedback möchte das Team dann nutzen, um das Spielerlebnis für alle zukünftigen Spieler noch zu verbessern.

Messt euch mit anderen!

In den Wochen darauf soll der erste Public Test Server online gehen. Ein Teil der Community darf auf diesem dann den kommenden Turnier- und Ranglisten-Modus ausprobieren. Später wird es außerdem natürlich auch eine Beta-Phase geben, während der die gesamte Community den neuen Modus auf Herz und Nieren testen kann. Im August dann wird die dritte Staffel von For Honor endgültig online gehen – samt dem neuen Modus, zusätzlichem Content und noch mehr Helden.

