For Honor - Probiert das Mittelalter-Actionspiel am Wochenende kostenlos aus

Am kommenden Wochenende könnt ihr das Mittelalter-Actionspiel For Honor kostenlos testen und sämtliche Inhalte ausprobieren. Die Preload-Phase beginnt bereits am heutigen Tag, damit ihr pünktlich zum Wochenende loslegen könnt.

Der Hack-and-Slay-Titel von Ubisoft Montreal For Honor ist am 14. Febraur dieses Jahres für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden. Wer das Actionspiel schon immer mal ausprobieren wollte, der bekommt nun die perfekte Gelegenheit dazu.

Ubisoft hat innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung ein Event angekündigt, bei dem ihr vom 10. bis zum 13. August 2017 For Honor auf allen Plattformen völlig kostenlos ausprobieren könnt. Die Preload-Phase beginnt heute am 08. August, so dass ihr pünktlich zum Wochenende loslegen könnt.

Einschränkungen wird es laut Ubisoft im Rahmen des Events keine geben. Ihr könnt also sowohl die Singleplayer-Kampagne, als auch den Multiplayer-Part des Actionspiels ausprobieren und es stehen euch alle Helden und Maps zur Verfügung.

Solltet ihr euch schließlich für den Kauf des Titels entscheiden, so werden alle während des Events erspielten Fortschritte übernommen. Weiterhin soll es Rabatte für die Standard- und Gold-Versionen von For Honor in allen digitalen Shops geben, weitere Infos dazu sollen in Kürze folgen.

Seitenauswahl

Infos zu For Honor

For Honor - Spieler starten Boykott wegen Ubisoft Die Spieler von For Honor streiken heute. Damit wollen sie ein Zeichen gegen die Entwicklungs-Arbeit von Ubisoft setzen und ihren Frust über die Update-Politik signalisieren. Dabei hatte ...