Kurz vor dem offiziellen Release von For Honor wird es eine Open Beta geben. Die kostenlose Testphase des Multiplayer-Brawler soll in der kommenden Woche stattfinden.

Nach ersten aufgekommenen Gerüchten wurde nun bestätigt, dass es eine For Honor Open Beta geben wird. Am Wochenende vor Release soll die offene Testphase für alle interessierten Spieler stattfinden.

Die For Honor Open Beta soll vom 09. Februar 2017 bis zum 12. Februar 2017 laufen. For Honor erscheint als Vollversion am 14. Februar im deutschen Handel - wir empfehlen euch einen Blick in unsere Releasevorschau für Februar 2017.

Neue Inhalte in For Honor Beta?

Am Wochenende direkt vor dem Release wird es höchstwahrscheinlich keine neuen Maps zu testen geben. Es gilt zu erwarten, dass die Open Beta von For Honor sich nicht sonderlich stark von der beendeten Closed Beta unterscheiden wird. Bestätigt ist nur, dass es den neuen 4-gegen-4-Vernichtungs-Modus geben wird.

Umfrage: Die beste Fraktion in For Honor ist...?

Wer an der Open Beta von For Honor teilnehmen möchte, muss diese einfach nur im jeweiligen Shop (PlayStation Store, Xbox Live, Uplay) herunterladen. Ihr könnt For Honor hier auf Amazon kaufen* und im Anschluss auch zum Release weiterzocken.

