Ubisoft hat die offiziellen minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für For Honor bekannt gegeben. PC-Spieler können sich auf moderate Hardware-Voraussetzungen freuen.

Die Schlacht zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen wird im Februar in For Honor bestritten. Jetzt hat Publisher Ubisoft in seinem Blog die offiziellen minimalen und empfohlenen Systemanforderungen bekannt gegeben.

Offensichlich hat Ubisoft einige Optimierungsarbeiten bestritten, sodass die Hardware-Voraussetzungen durchaus moderat ausfallen. Empfohlen wird beispielsweise die mittlerweile einige Jahre alte NVIDIA GTX 970, die unter Spielern weit verbreitet ist.

Unten findet ihr, zusammen mit den wahrscheinlichen Grafik-Ergebnissen, die Systemanforderungen.

Minimale Systemanforderungen für For Honor

Betriebsystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit).

Prozessor: Intel Core i3-550, AMD Phenom II X4 955 oder gleichwertig.

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 mit 2 GB VRAM oder mehr, AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 mit 2 GB VRAM oder mehr.

Arbeitsspeicher: 4GB RAM.

Auflösung: 720p@30FPS

Grafikeinstellungen: Niedrig.

VSync: Aus.

Empfohlene Systemanforderungen für For Honor

Betriebsystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit).

Prozessor: Intel Core i5-2500K, AMD FX-6350 oder gleichwertig.

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 mit 2 GB VRAM oder mehr, AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 mit 2 GB VRAM oder mehr.

Arbeitsspeicher: 8GB RAM.

Auflösung: 1080p@60FPS

Grafikeinstellungen: Hoch.

VSync: Aus.

Unterstützte NVIDIA-Grafikkarten

GeForce GTX600 Serie (Minimum) GeForce GTX660 oder besser, (empfohlen) GeForce GTX680 oder besser.

GeForce GTX700 Serie: (Minimum) GeForce GTX750ti oder besser, (empfohlen) GeForce GTX760 oder besser.

GeForce GTX900 Serie: (Minimum) GeForce GTX950 oder besser, (empfohlen) GeForce GTX970 oder besser.

GeForce GTX10-Serie: (Minimum) jede GeForce GTX10 Karte, (empfohlen) GeForce GTX1060 oder besser.

Unterstützte AMD-Grafikkarten

Radeon HD6000 Serie: (Minimum) Radeon HD6970 oder besser, (empfohlen) keine.

Radeon HD7000 Serie: (Minimum) Radeon HD7870 oder besser, (empfohlen) keine.

Radeon 200 Serie: (Minimum) Radeon R9 270 oder besser, (empfohlen) Radeon R9 280X oder besser.

Radeon 300/Fury X Serie: (Minimum) Radeon R9 370 oder besser, (empfohlen) Radeon R9 380 oder besser.

Radeon 400 Serie: (Minimum) Radeon RX460 oder besser, (empfohlen) Radeon RX470 oder besser.

Unterstütze Gamepads

Maus und Tastatur.

Microsoft Xbox 360.

Microsoft Xbox One.

Microsoft Xbox One Elite.

PlayStation 4 (Original/Pro).

Teilweise unterstützte Gamepads (möglicherweise Third-Party Treiber benötigt)

Jeder third-party Xbox-kompatible Controller.

Logitech Chillstream.

OUYA Controller.

Steam Controller.

PlayStation 3 Controller.

