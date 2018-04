For Honor - Kostenlos spielbar am kommenden Wochenende

Ubisoft hat fürs Wochenende eine Aktion in Hinsicht auf For Honor geplant. Alle Spieler dürfen sich den Titel das ganze Wochenende lang gratis ansehen.

Falls ihr bislang noch keine Gelegenheit hattet, einen Blick auf For Honor zu werfen, dann könnte das kommende Wochenende vielleicht die nötige Gelegenheit bieten.

Ubisoft veranstaltet ein Gratis-Wochenende, an dem der kompetitive Multiplayer-Titel mit Wikingern, Rittern und Co. ausprobiert werden kann. Im Detail sind die Server vom 3. bis zum 6. Mai 2018 für alle geöffnet.

Kostenlos spielen

Dabei handelt es sich um die Vollversion, die auf den Konsolen PS4 und Xbox One sowie dem PC zugänglich gemacht wird. Das heißt, ihr könnt auch die vollständige Kampagne spielen und einen ausgiebigen Blick auf den Multiplayer-Part werfen.

Die Spieler erhalten hier Zugriff auf die zwölf Helden der originalen Kämpferriege. Falls ihr hier einen Fortschritt erzielt und euch für den Kauf im Anschluss entscheidet, werden alle Werte entsprechend übernommen.

Und falls ihr noch gar nichts von For Honor gehört haben solltet, dann lest gerne vorab in unserem Test rein, hier erzählen wir euch. Hier erklären wir euch, was das Multiplayer-Spektakel der etwas anderen Art aus dem Hause Ubisoft zu bieten hat:

For Honor Fesselnde Schlachten mit Köpfchen