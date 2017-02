Zu For Honor wird es vor dem Release-Termin in der kommenden Woche keine Reviews oder Test-Wertungen geben. Ubisoft verhindert ein vorzeitiges Testen, da die Pressemuster erst am Tag der Veröffentlichung freigeschaltet werden.

Wer zum Release von For Honor wissen möchte, wie das Spiel wirklich ist, muss sich noch etwas länger gedulden. Denn Reviews werden erst Stunden, wahrscheinlich Tage, nach dem Veröffentlichungstag erscheinen. Grund dafür ist, dass Ubisoft die Rezensionsmuster erst am Release-Termin aktiviert.

For Honor ohne vorherige Review-Wertungen

Da For Honor eine ständige Internet-Verbindung – auch im Singleplayer-Modus des Action-Rollenspiels – benötigt, wären logischerweise auch die vorzeitigen Tester auf die Ubisoft-Server angewiesen. Der Entwickler und Publisher fährt diese jedoch erst zum Release-Termin hoch.

For Honor wird am 14. Februar 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt kommen. Zuvor startete bereits eine geschlossene Testphase, die von der kommenden Open Beta ergänzt wird. Wer sich ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann sich hier alle Infos zum Mitspielen durchlesen:

