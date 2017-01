Um an der Testphase von For Honor teilzunehmen, braucht ihr einen Beta-Key. Diesen bekommt ihr auf verschiedenen Wegen vom Publisher Ubisoft oder Entwickler Ubisoft Montreal. In diesem Beta-Guide erklären wir euch die Key-Vergabe und wie ihr eure Chancen zur Teilnahme erhöht.

Wie komme ich an einen Beta-Key von For Honor? Diese Frage wurde in den letzten Tagen so oft gestellt, dass wir euch in diesem Guide ein paar Antworten zur kommenden Testphase geben wollen. Ubisoft und Ubisoft Montreal öffnen die For Honor Beta nämlich nicht für jeden, sondern nur für Inhaber eines Produktschlüssels.

Umfrage-Ergebnisse: Werdet ihr die For Honor Beta spielen?

Wo Beta-Keys für For Honor vergeben werden

Zum Einen erhaltet ihr mit der Beta-Anmeldung bei Ubisoft einen Code für die kostenfreie Testversion:

Beta-Keys werden auf der offiziellen Webseite von For Honor vergeben.

Dort könnt ihr euch mit eurem Ubisoft-Account anmelden und wählt anschließend die Plattform – entsprechend PC, PlayStation 4 oder Xbox One – aus.

Hier müsst ihr hoffen, vor dem Beta-Start einen Code zu bekommen. Das Glück entscheidet.

Außerdem gibt es nun For Honor Scars, bei dem ihr den Key mit dem Gewinnen eines Minigames auf jeden Fall kriegt:

Damit ihr eure Chancen auf das kostenlose Spielen bei der For Honor Beta erhöhen könnt, meldet euch zusätzlich auf der neuen Seite Scars an.

Das ist ein interaktiver Guide zum neuen Action-Spiel von Ubisoft, auf dem das Entwickler-Studio die Inhalte wie Charaktere oder Waffen in Gameplay-Videos vorstellt.

Bei For Honor Scars findet ihr aber auch ein Minispiel. Solltet ihr es hier schaffen, das Ziel zu erreichen, erhaltet ihr garantiert einen Beta-Key.

Da die Guide-Seite von Ubisoft so aufgebaut ist, dass ihr euch zum Spiel informieren sollt, ist das Minigame vergleichsweise einfach gehalten und so ein guter Weg zum Beta-Zugang.

Mehr Infos zur For Honor Beta findet ihr in unseren News zum Thema. Dort erfahrt ihr ebenfalls, welche Inhalte die Version bietet.

