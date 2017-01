For Honor - Closed Beta Termin für PC, PS4 & Xbox One bekannt

Ubisoft hat den Termin zur Closed Beta von For Honor endlich enthüllt. Die Test-Phase wird Ende Januar zeitgleich auf PS4, Xbox One und PC stattfinden. Um mit einem Key teilnehmen zu können, wird eine Registrierung auf der offiziellen For Honor Website gefordert.

Rund drei Wochen vor Release wird For Honor in eine Closed Beta übergehen. Ausgewählte Spieler können vom 26. bis zum 29. Januar 2017 an der geschlossenen Test-Phase teilnehmen und so die Server-Performance ausgiebig begutachten.

In der Closed Beta könnt ihr euch in den Kampf zwischen den einzelnen Fraktionen stürzen. Dabei könnt ihr Belohnungen sammeln, die beim Kauf der Vollversion in diese übergehen, sodass euer Fortschritt nicht verloren geht.

For Honor Closed Beta Key - So bekommt ihr ihn!

Die For Honor Closed Beta wird auf PlayStation 4, Xbox One und auf dem PC abgehalten. Wer an einen Key zur Teilnahme an der Beta kommen will, muss leider etwas Glück mit bringen und sich auf der offiziellen Seite (Link dazu unten) registrieren.

Werdet ihr die Beta spielen? Sagt es uns hier in der Umfrage!

For Honor soll am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Passend zur Bekanntgabe der Closed Beta wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der mehr Details zur geschlossenen Test-Phase enthält.

Seitenauswahl

Infos zu For Honor

For Honor - Begebt euch in die Schlacht Wollt ihr wissen, wie es in einer Schlacht bei For Honor so aussieht? Dann schaut mal rein, wir haben eine Base schützen müssen. Ob es uns gelang?