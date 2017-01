For Honor wird derzeit von Spielern kritisiert, da offenbar bunte Effekte beim Töten eines Gegners den Einzug ins Spiel gefunden haben. Ubisoft versprach eigentlich eine atmosphärische Mittelalter-Welt, in die Mood Effects jedoch nicht hineinpassen.

Update: Ubisoft hat mit einer Stellungnahme zu den Mood Effects reagiert und die Gerüchte um die buten Special-Effects bestätigt. Der Entwickler Ubisoft Montreal überlegt jedoch, die Animationen so zu gestalten, dass sie in den Einstellungen abschaltbar sind.

Die Stellungnahme im Wortlaut:

Ja, diese Effekte wird es im fertigen Spiel geben und sie sind eine High-End Customization-Option, um die Finishing Moves seines persönlichen Helden oder seiner Heldin zu individualisieren. Die meisten in dem Video gezeigten Moves werden zum Launch verfügbar sein und können im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden. Wir werden das Feedback der Spieler genau analysieren, wenn es um die Möglichkeit der Abschaltung dieser Option geht. Generell sei gesagt: Die Qualität des Videos ist sehr schlecht und zeigt die Effekte nicht in einer repräsentativen Qualität.

Ursprüngliche News zu For Honor vom 26.01.2017

Vorbestellungen werden storniert und kritische Nachrichten in allen sozialen Netzwerken verteilt: Die Fans von For Honor sind nicht glücklich über die nun gefundenen Mood Effects. Das Mittelalter-Spiel hat offensichtlich etwas buntere Effekte als versprochen, die zwar erst freigeschaltet werden müssen, jedoch trotzdem die Atmosphäre aus dem Action-Rollenspiel nehmen.

Mood Effects in For Honor sind Spielern zu bunt

Ubisoft hat sich zu den sogenannten Mood Effects noch nicht geäußert. Hier heißt es lediglich, dass sich das Spiel noch immer in der Entwicklung befinde. In der heute gestarteten For Honor Beta gibt es die bunten Animationen nicht. Sie tauchen auf, wenn ein Gegner mit dem letzten Schlag ausgeschaltet wird.

Bei For Honor handelt es sich um ein Action-Rollenspiel von Ubisoft Montreal, das in einer Fantasy-Welt im Mittelalter angesiedelt ist. Wir kämpfen uns mit verschiedenen Klassen entweder durch den groß angelegten Multiplayer-Modus oder durch die Singleplayer-Kampagne. Im Fokus steht dabei das dynamische Kampfsystem, das Ubisoft The Art of Battle nennt.

Infos zu For Honor

