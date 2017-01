Ubisoft hat zur Beta-Phase von For Honor alle wichtigen Infos bekannt gegeben. Darunter finden sich der Beginn sowie die Download-Möglichkeit auf PC, PS4 und Xbox One durch einen Beta-Key. Außerdem wissen wir jetzt, welche Inhalte uns in der geschlossenen Beta von For Honor erwarten.

Wie bereits angekündigt, wird in der nächsten Woche die For Honor Beta beginnen. Ubisoft kündigte als Entwickler und Publisher bereits vor einigen Wochen eine Testphase für das Action-Spiel an. Eine Vorbestellung ist hierfür nicht nötig – ihr müsst euch lediglich anmelden und darauf hoffen, dass ihr einen Beta-Key erhaltet.

So kommt ihr an Beta-Keys für Ubisofts For Honor

Die Vergabe der Beta-Keys für For Honor ist dabei beschränkt. So gibt es auf der offiziellen Webseite eine Anmeldung zur Closed Beta. Hier entscheidet aber das Glück, ob ihr tatsächlich teilnehmen dürft. Andererseits gibt es jetzt SCARS, ein Minigame zu For Honor. Solltet ihr es hier schaffen, eine Waffe auszurüsten, erhaltet ihr Zugang zum Beta-Test.

An Inhalten fehlt es der For Honor Beta garantiert nicht:

Spielbar sein werden die drei Fraktionen Wikinger, Krieger und Samurai

auf den Karten Ashfeld, Valkenheim und Myre.

Dabei sind die Inhalte von Anfang an freigeschaltet, ein Kauf der In-Game-Währung Steel (Stahl) ist nicht möglich.

Außerdem dürfen wir in der For Honor Beta insgesamt neun der zwölf in der Vollversion enthaltenen Krieger ausprobieren.

Mit dabei sind die Multiplayer-Modi Herrschaft (4 gegen 4), Handgemenge (2 gegen 2) und Duell (1 gegen 1).

Download der For Honor Beta startet am 26. Januar 2017

Beim Beta-Event For Honor: Faction War spielen zudem Spieler auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One zusammen.

Der Release-Termin von For Honor ist auf den 14. Februar 2017 angelegt. Die Beta beginnt am 26. Januar und endet am 29. Januar 2017. Bei großer Beliebtheit könnte Ubisoft die Testphase um einige Stunden oder gar Tage verlängern.

