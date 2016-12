Der Brawler For Honor wird eine konstante Internet-Verbindung benötigten, wie Ubisoft bekannt gab. Selbst der Singleplayer-Modus soll über eine Always-Online-Pflicht verfügen.

Wer sich in den Wikinger-gegen-Samurai-gegen-Ritter-Brawler For Honor stürzen möchte, wird mit einer permanent laufenden Internet-Verbindung rechnen müssen. Publisher Ubisoft hat bestätigt, dass For Honor über eine Always-Online-Pflicht verfügen wird.

For Honor wird somit ohne Ausnahme durchgehend mit dem Internet verbunden sein müssen. Einige Elemente des Fortschritts seien nämlich zwischen Singleplayer- und Multiplayer-Erfahrung verteilt. Dadurch müsste der Spielstand ununterbrochen mit den Servern synchronisiert werden.

Der Schwerpunkt bei For Honor liegt auf dem kompetitiven Online-Multiplayer. Später wurde ein Singleplayer-Modus angekündigt, dessen genauen Inhalte bis jetzt noch nicht wirklich bekannt sind.

