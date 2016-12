For Honor wird nach dem Release neue Multiplayer-Maps und Spiel-Modi erhalten, die allesamt kostenlos für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen werden. Damit will Ubisoft verhindern, dass die Community getrennt wird. DLCs und In-Game-Käufe gibt es anscheinend trotzdem.

Ubisoft geht mit For Honor weiter den Weg, nicht mehr alle Inhalte für Singleplayer und Multiplayer in einen DLC zu verpacken und zum Kauf anzubieten. Demnach werden alle Karten und jeder neue Spiel-Modus, der nach Release erscheint, für die Spieler kostenlos als Update vergeben.

„Alles, was dem Matchmaking gilt, inklusive neuen Modi und Karten, wird allen Spielern kostenlos gegeben. Wir werden außerdem weitere gratis Inhalte haben. Wir haben ein großes Team, das sich nach dem Release um das Spiel kümmert“, sagte Game-Direktor von For Honor, Damlen Kieken.

Dafür wird For Honor aber Mikrotransaktionen haben, mit denen sich die In-Game-Währung Steel (Stahl) kaufen lässt. Der Action-Titel werde jedoch kein „Pay-To-Win“ zulassen, erklärte Kieken. Er begründet, dass sich alle Inhalte ebenfalls freispielen lassen und auch mit viel Steel die Möglichkeit, etwas erwerben, mit dem eigenen Rang zusammenhängt.

Ubisoft machte mit diesem System bereits in Rainbow Six: Siege eine gute Erfahrung. Über 10 Millionen Spieler konnte der Strategie-Shooter verzeichnen. Auch hier sind alle Maps für die Spieler kostenfrei, nur die Operatoren (spielbare Charaktere) müssen gekauft werden. In For Honor werden sich daher wahrscheinlich Helden kaufen.

Den Release-Termin von For Honor findet ihr auf der Themenseite zum Ubisoft-Titel für PC, Xbox One und PlayStation 4.

