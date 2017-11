Hitman - Streaming-Dienst Hulu arbeitet an TV-Serie

Die Verantwortlichen des Streaming-Dienstes Hulu haben bekanntgegeben, dass derzeit Arbeiten an einer TV-Serie auf Basis der bekannten Hitman-Reihe laufen. Erst Mitte des Jahres gaben Entwickler IO Interactive und Publisher Square Enix bekannt, getrennte Wege zu gehen. Das dänische Studio konnte sich die Markenrechte an Hitman sichern und arbeitet nun an der Zukunft der Reihe und offenbar auch an der Erweiterung des Franchises.

Mitte Juli 2017 bestätigten sich die Gerüchte, die nach der Trennung von Square Enix und IO Interactive bereits im Internet kursierten und besagten, dass sich das dänische Entwicklerstudio die Markenrechte an Hitman sichern konnte.

Streaming-Dienst Hulu arbeitet an TV-Serie

Erst vor wenigen Tagen kündigten die Verantwortlichen eine Game of the Year-Edition zu der ersten Staffel von Hitman an. Weiterhin laufen derzeit die Arbeiten an einer zweiten Staffel. Dabei soll die Reise zurück zu den Wurzeln des Studios gehen und die Unabhängigkeit wieder an erster Stelle stehen. Man wolle mehr Spieler für die Reihe begeistern und die neugewonnene Freiheit nutzen, um die Reihe so voranzutreiben, wie man sich dies vorstelle.

Nun dürfen sich Hitman-Fans auf eine weitere interessante Ankündigung freuen, die zwar weniger mit den Spielen zu tun hat, aber den glatzköpfigen Agenten 47 in den Fokus legt. So gaben die Verantwortlichen des Streaming-Dienstes Hulu nun bekannt, dass hinter verschlossenen Türen an einer TV-Serie zu dem Hitman-Franchise gearbeitet wird. Dabei soll es sich um die neue Flaggschiffserie von Hulu handeln.

Damit aber auch die Qualität stimmt, hat Hulu Derek Kolstad ins Boot geholt, der sich um das Drehbuch sowie als Executive Producer um das Projekt kümmern wird. Als Autor und Schöpfer des Action-Blockbusters "John Wick" dürfte er genau der Richtige für eine solche Serie sein. Weitere Details zu der TV-Serie sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Seitenauswahl

Infos zu Hitman

Hitman - Reihe angeblich gesichert - Staffel 2 in Entwicklung Die Trennung von Square Enix und IO Interactive scheint keine Auswirkungen auf die Hitman-Reihe zu haben. Ganz im Gegenteil: Wie jetzt berichtet wurde, blieben die Rechte an der Marke beim ...