Hitman - Reihe angeblich gesichert - Staffel 2 in Entwicklung

Die Trennung von Square Enix und IO Interactive scheint keine Auswirkungen auf die Hitman-Reihe zu haben. Ganz im Gegenteil: Wie jetzt berichtet wurde, blieben die Rechte an der Marke beim dänischen Entwicklerstudio und eine zweite Staffel solle sich bereits in Entwicklung befinden.

Für viele Spieler war die Mitteilung, dass Square Enix und IO Interactive zukünftig getrennte Wege gehen, ein wahrer Schock. Das dänische Entwicklerstudio IO Interactive war zuletzt für die Hitman-Reihe zuständig und veröffentlichte erstmals ein Hitman-Spiel in Episodenform. Zum Verbleib der Markenrechte wurden keine Informationen gegeben.

Das vorzeitige Ende von Hitman schien damit besiegelt und eine weitere Staffel in nahezu unerreichbarer Ferne. Diese Sorge könnte sich jetzt jedoch als unbegründet darstellen, denn wie die Kollegen der GameStar aus sicheren Kreisen erfahren haben wollen, verblieben die Rechte an der Marke Hitman keinesfalls bei Square Enix, sondern gingen an die Entwickler von IO Interactive. Damit nicht genug: Weiter wird berichtet, dass sich die zweite Staffel in Entwicklung befinde und gute Fortschritte mache. Einer Veröffentlichung im Jahr 2018 dürfe nichts im Wege stehen, auch wenn man aktuell noch auf der Suche nach einem Investor sei. Völlig unabhängig davon, sei die Zukunft des Auftragkillers aber gesichert.

Weitere Details zur Herkunft der Informationen konnte die GameStar leider nicht liefern, deutete aber an, dass im Laufe der nächsten Woche eine offizielle Stellungnahme von IO Interactive zu erwarten sei.

