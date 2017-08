Hitman - Mehr als fünf Millionen Spieler

Wie Entwickler Io-Interactive jetzt bekannt gegeben hat, hat der Stealth-Action-Titel Hitman einen neuen Meilenstein erreicht. Insgesamt konnte man inzwischen die Marke von fünf Millionen einzigartigen Spielern übertreffen.

Auf diesem Grund hat sich der Entwickler nun bei der Community für die Unterstützung bedankt. Allerdings muss an dieser Stelle auch bedacht werden, dass sicher nicht wirklich fünf Millionen Spieler den Titel erworben haben. Schließlich heißt dies lediglich, dass sich fünf Millionen unterschiedlich Spieler auf den Spielservern eingeloggt haben. Bei Hitman handelt es sich um ein Episoden-Spiel, bei dem die erste Episode kostenlos gespielt werden konnte, um einen ersten Blick auf den Titel zu werfen.

Am 11. März 2016 ist die erste Episode zu Hitman erschienen, nach und nach folgen weitere, bis am 31. Oktober 2016 die letzte der fünf Episoden veröffentlicht worden ist. Mittlerweile kann die gesamte erste Staffel innerhalb der "The Complete First Season" im Handel erworben werden.

Hitman ist für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienen.

HITMAN now has more than 5 million players!

Thank you to our entire community for your continued support & making the game a huge success! pic.twitter.com/ik9mBAUtt8