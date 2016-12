Bereits in wenigen Tagen erhält Hitman eine kostenlose Weihnachtsmission. Mit dieser möchten Entwickler IO Interactive und Publisher Square Enix allerdings nicht nur den Spielern eine Freude machen, sondern auch die Krebshilfe unterstützen.

IO Interactive und Square Enix haben sich die Zeit des Schenkens ausgesucht, um Spielern von Hitman eine ganz besondere Freude zu machen – und gleichzeitig noch etwas Gutes zu tun. Mit 'Holiday Hoarders', beziehungsweise hier in Deutschland 'Geschenkediebe', erscheint am 13. Dezember 2016 eine kostenlose Weihnachtsmission.

Diesmal entführt uns das Spiel in das festlich geschmückte Paris, das voll von Weihnachtsbäumen, Schnee, Dekorationen und Geschenken ist. Doch nicht jeder ist in friedlicher Stimmung und so dringen zwei Diebe in die uns bereits bekannte Modenschau ein, um alle Geschenke zu stehlen. Jetzt ist es an Agent 47, sie zu stoppen und Weihnachten zu retten. Übrigens: Schafft ihr es, die Geschenke noch vor den Bösewichten zu erreichen, könnten die sich darin befindenden Items euch beim Kampf gegen die Banditen helfen...

Auch IO Interactive ist auf einer Mission

Wie bereits erwähnt ist die Mission kostenlos und wird passend zu den Festtagen noch weitere Herausforderungen und damit verbundene Belohnungen zu Hitman hinzufügen. IO Interactive wünscht sich aber trotzdem, dass die Spieler etwas zurückgeben – allerdings nicht an den Entwickler selbst, sondern an den World Cancer Research Fund.

„Krebs ist etwas, das jeden auf die eine oder andere Weise an irgendeinem Punkt in seinem Leben beeinflusst“, betont Hannes Seifert von IO Interactive und bittet die Spieler um Unterstützung im Kampf gegen die Krankheit. Was auch immer ihr geben mögt und könnt, wie immer gilt: Jeder Cent hilft.

Den Trailer zur neuen Mission findet ihr unter dieser Meldung eingebunden vor. 'Geschenkediebe' wird am 13. Dezember 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

