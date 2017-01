In Kürze wird der Stealth-Action-Titel Hitman ein neues Update erhalten, welches eine Unterstützung von High Dynamic Range mit sich bringt, wodurch die verschiedenen Schauplätze im Spiel noch deutlich realistischer und hübscher ausfallen sollen.

Publisher Square Enix und Entwickler Io-Interactive haben jetzt innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Stealth-Titel Hitman ab dem 31. Januar 2017 High Dynamic Range (HDR) unterstützen wird. Das kostenlose Update wird parallel zum Release der Disc-Version veröffentlicht.

Programmierer Anders Wang Kristensen erklärte dazu: "Stellen Sie sich beispielsweise vor, wie Agent 47 in einem dunklen Raum steht und durch ein hell erleuchtetes Fenster blickt. Dank HDR erkennt man alle Details - nicht nur im Raum, sondern eben auch draußen. Ein anderes Extrembeispiel ist die Sonne: Ohne HDR können wir sie nicht heller als ein weißes Blatt aus Papier darstellen. Mit HDR wirkt sie jedoch viel strahlender und blendet den Spieler, wie im richtigen Leben."

Spieler können sich dementsprechend auf eine noch realistischere Grafikkulisse freuen, wodurch die verschiedenen Schauplätze wie Paris, Bangkok, Colorado, Sapienza oder Hokkaido noch deutlich besser ausschauen. Auf Sonys PlayStation 4 Pro könnt ihr zudem 4K-Auflösung genießen.

Die Inhalte von Hitman: Die komplette erste Season im Überblick:

Drei Bonus-Missionen: "The Icon", "Auf Sand gebaut" sowie der brandneue Auftrag "Erdrutsch".

Original-Soundtrack mit der Musik aus dem Spiel

Making-of-Video, das die Entstehung des Spiels von seiner Enthüllung vor der E3 2015 bis hin zum Release zeigt.

HITMAN Requiem Blood Money Pack mit dem weißen Anzug aus HITMAN: BLOOD MONEY, einer weißen Gummi-Ente und einer verchromten ICA-Pistole (digitale Inhalte)

Die PlayStation 4-Version enthält sechs zusätzliche, exklusive Missionen mit dem Titel "Sarajevo Six"

Was ist Hitman?

In dem Stealth-Action-Titel Hitman schlüpft ihr in die Rolle von Agen 47, einem Auftragskiller, der mächtige und bekannte Zielpersonen an exotischen Orten in aller Welt ausschaltet - egal ob bei einer Modenschau in Paris, an der sonnigen Küste Italiens oder auf den staubigen und geschäftigen Märkten Marrakeschs.

Infos zu Hitman

