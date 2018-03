Hitman - Frühlingspaket bietet eine Episode gratis für alle Spieler

Falls ihr den neuesten Ableger von Hitman noch nicht ausprobiert habt, dann könnte folgende Nachricht für euch relevant sein. Mit dem kostenlosen Spring Pack erhaltet ihr Episode Sapienza vollkommen kostenlos, aber nur für einen bestimmten Zeitraum.

Vor einiger Zeit hat der Entwickler IO Interactive dafür gesorgt, dass sich die Spieler die erste Episode von Hitman gratis einpacken konnten. Das sogenannte Holiday Pack bot bereits im Dezember 2017 die erste Episode gratis an. Nun dürfen sich die PC-, PS4- und Xbox One-Spieler abermals über kostenlosen Content freuen!

Die Entwickler schicken euch zur Amalfi-Küste in Italien im Rahmen des Hitman Spring Pack. Es handelt sich hierbei um einen Gratis-Download, der noch zwei Wochen im Angebot ist. Am 3. April 2018 endet die Aktion wieder. Falls ihr euch das Paket jedoch in diesem Zeitraum sichert, dann dürft ihr die Episode dauerhaft behalten. Das Frühlings-Paket steht ab sofort für die PS4, Xbox One und den PC (Steam) zur Verfügung.

Hitman Streaming-Dienst Hulu arbeitet an TV-Serie

Im Detail handelt es sich beim Hitman Spring Pack um das Prequel zur ICA-Fabrik, die zwei Episoden enthält. Alle weiteren Inhalte rund um Sapienza liegen außerdem bei. Das schwer fassbare Ziel "Der Guru" soll übrigens wieder reaktiviert werden. Für rund zehn Tage bis zum 23. März dürft ihr wieder auf die Jagd nach ihm gehen! Unterhalb der News haben wir das entsprechende Ankündigungsvideo eingebunden, das euch die Episode Sapienza aus Hitman ein wenig schmackhaft machen soll.