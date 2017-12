Hitman - Erstes Kapitel für alle Spieler kostenlos

Die Episode kann bis zum 05. Januar 2018 heruntergeladen werden und befindet sich dann für immer in eurem Besitz. Solltet ihr euch während des Spielens dazu entscheiden die GOTY-Edition zu erwerben, werde alle erzielten Fortschritte in die Vollversion übernommen.

Außerdem erhalten alle Spieler, die mindestens über die Paris-Episode verfügen den neuen Weihnachtsinhalt "Holiday Hoarders". In dieser Mission schleicht der Weihnachtsmann um das Pariser Gebäude und verteilt Geschenke, während er von zwei Ganoven verfolgt wird, die es auf die Päckchen abgesehen haben. Als Agent 47 liegt es in der Hand des Spielers das Verbrechen zu vereiteln.

Ab dem 15. Dezember steht die Mission für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zum Download zur Verfügung. Der vorangehende Prolog wird bereits seit einiger Zeit kostenlos zum Download angeboten.

Spieler, die über Weihnachten Urlaub in den heimischen vier Wänden machen möchten, erhalten von Entwickler IO Interactive das perfekte Geschenk in Form der kompletten Paris-Mission zu Hitman .

Entwickler IO Interactive stellt die Paris-Episode des Stealth-Shooters Hitman zu Weihnachten für alle Spieler kostenlos zur Verfügung. Außerdem könnt ihr einen Blick auf den neuen Weihnachtsinhalt "Holiday Hoarders" werfen. Erzielte Fortschritte können beim Kauf in die Vollversion übernommen werden.

Hitman - Streaming-Dienst Hulu arbeitet an TV-Serie

Hitman - Entwickler offiziell wieder unabhängig, behält Rechte an der Marke

Hitman - Dennis und Patrik bei Square Enix in Hamburg

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant