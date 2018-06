Hitman 2 - Sequel offiziell vorgestellt, Koop-Modus schon heute spielen!

Warner hat bestätigt, dass IO Interactive an Hitman 2 arbeitet. Nach einer umfangreichen Präsentation des Stealth-Abenteuers sticht erstmals ein Koop-Modus hervor, der schon ab heute verfügbar ist!

Vor wenigen Tagen berichteten wir über die Teaser zu Hitman 2 und jetzt ist es offiziell. Hitman 2 kommt am 13. November 2018 für den PC, PS4 und Xbox One und wird sogar einen Koop-Modus mitbringen! Fans des Stealth-Killers dürfen demnach mit entsprechender Unterstützung in einem besonderen Modus Seite an Seite schleichen.

Koop: Sniper Assassin

Im Detail handelt es sich um den Koop-Modus namens "Sniper Assassin". Diesen Modus könnt ihr alleine oder zu zweit betreten. Dabei handelt es sich um eine Premiere, denn zuvor war dies in der Hitman-Reihe noch nicht möglich.

Und das Tolle ist, dass ihr schon heute zu zweit in den Modus starten könnt, wenn ihr das Spiel bereits vorbestellt habt! Der Modus funktioniert nämlich selbstständig. Dabei ist es einerlei, welche Version ihr kaufen möchtet. So habt ihr schon heute die Möglichkeit, euch eine Version von Hitman 2 in der folgenden Version zu sichern: Standard, Silber, Gold, Collector's Edition

Hitman 2: Setting

Abermals dürfen sich die Spieler mit Agent 47 in detailreiche Sandbox-Level stürzen, nur dieses Mal geht es ab nach Miami. Hier findet ein Autorennen statt und ihr müsst als notorischer Stealth-Kämpfer eine Zielperson ausschalten. Neben der sonnigen Stadt an der Ostküste der USA gibt es auch noch einen Auftrag, der euch in einen Urwald entführen soll. Die Entwickler wollten diesbezüglich noch nicht zu viel verraten.

Die Story geht also weiter und sie knüpft an Hitman an. Agent 47 befindet sich auf der Suche nach dem Schattenklienten, um ihm schlussendlich den Garaus zu machen. Dabei soll Agent 47 mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden, was eine große Auswirkung ihn hat.

Hitman Kostenlose Testversion verfügbar