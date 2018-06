Hitman 2 - Logo aufgetaucht, Webseite wieder offline

Warner Bros. Games hat kurz das Logo zu Hitman 2 auf der offiziellen Webseite präsentiert, bevor der Eintrag wieder offline genommen wurde. In wenigen Tagen gibt es eine Live-Enthüllung.

Nun scheint es bestätigt, dass Hitman ein offizielles Sequel erhalten soll. Die Verantwortlichen bei Warner Bros. Games haben kürzlich mit Teasern auf dem offiziellen Twitter-Account zum Hitman-Franchise und direkt auf WB Games begonnen. In zwei Postings wird auf eine Neuankündigung hingewiesen.

Let the countdown begin//72:00:00



Watch the LIVE reveal Thursday, 10:00am: https://t.co/cV6AxRxO06 pic.twitter.com/JCbuRVHVel