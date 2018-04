Herr der Ringe - So viele Staffeln soll es von der Amazon-Serie geben!

Amazon produziert eine Herr der Ringe-Serie für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Die Produzenten haben bestätigt, für wie viele Staffeln sie sich insgesamt verpflichtet haben und es sind nicht wenig!

Alle Herr der Ringe-Fans erwartet in unbestimmter Zeit eine offizielle Serie zum Franchise, die auf Amazon Prime Video gezeigt werden soll. Die Rechte an der kommenden Blockbuster-Serie, die es sogar mit Game of Thrones aufnehmen könnte, liegen bereits seit geraumer Zeit bei Amazon.

Hin und wieder sickern neue Details durch. Und nun ist bekannt, wie viele Staffeln die Herr der Ringe-Serie erhalten soll. Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, werden wir mit mindestens fünf Staffeln versorgt. Zumindest hat sich Amazon bis auf Weiteres auf diese Anzahl an Staffeln verpflichtet. Was danach folgt, wird sicher vom Erfolg abhängig sein.

Wichtige Details zur Produktion

So oder so: 5 Staffeln sind ein ganz schöner Batzen, ganz zur Freude vieler Herr der Ringe-Fans. Und das wird Amazon auch ordentlich was kosten. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie über 500 Millionen Euro für die Lizenz, den entsprechenden Rechten und das ganze Paket auf den Tisch legen mussten. Die Produktion mit dieser horrenden Summe umfasst jedoch alle fünf Staffeln. Außerdem sind sie vertraglich dazu verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren mit der Produktion zu beginnen.

Außerdem könnte es sein, dass wir Sets, Schauspieler oder andere Dinge wiedererkennen werden. Amazon darf nämlich "Materialien" aus der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Packson verwenden. Was das am Ende im Detail bedeutet, wird sich erst noch zeigen müssen.

Bei der Herr der Ringe-Serie handelt es sich um die Vorgeschichte zur Filmtrilogie. Und da einige Spezies aus Tolkiens Welt bekanntermaßen ein wenig länger leben, wäre es denkbar und passend, dass bekannte Figuren wie Frodo, Legolas, Gimli oder beispielsweise Aragorn mit den Schauspielern aus den Filmen besetzt werden. Aber warum wird es überhaupt eine Serie geben? Hier die Antwort:

