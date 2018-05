Herr der Ringe - Serie könnte Aragorns Vorgeschichte erzählen

Seit einigen Monaten ist nun bekannt, dass Amazon eine Herr der Ringe-Serie für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video produzieren wird. Diese wird aus mindestens fünf Staffeln bestehen und nicht gerade günstig ausfallen. Alleine für die ersten zwei Staffeln der kommenden Serie muss Amazon satte 500 Millionen US-Dollar auf den Tisch legen.

Dabei entfallen 250 Millionen für die Filmrechte, während Produktion und Marketing noch einmal rund 250 Millionen verschlingen werden. Schätzungsweise wird die Produktion aller fünf Staffeln eine Milliarde Dollar kosten. Die jährlichen Ausgaben von Amazon für Eigenproduktionen liegen übrigens bei rund vier Milliarden Dollar. Die Herr der Ringe-Serie würde also entsprechend einen großen Teil davon ausmachen.

Zum Vergleich: Die aktuelle Staffel von Game of Thrones kostete rund 100 Millionen US-Dollar - bei nur sieben Episoden. Die drei Filme, die die Geschichte von Bilbo Beutlin erzählen, kosteten mehr als 600 Millionen US-Dollar. Peter Jacksons drei Der Herr der Ringe-Filme verschlangen zusammen 281 Millionen Dollar.

Herr der Ringe Produktion der neuen Amazon-Serie wird ein teurer Spaß

Der Charakter Aragorn gehört zu den beliebtesten Figuren innerhalb des Herr der Ringe-Universums. Ein neues Gerücht besagt nun, dass die geplante Amazon-Serie die Geschichte des jungen Aragorn erzählen könnte. Das berichtet unter anderem das Empire Magazin in Berufung auf The One Ring.

Von offizieller Seite gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung dieser Meldung. Sollte sich dieses Gerücht tatsächlich bewahrheiten, ist nicht nur die Frage nach dem Charakter, sondern auch nach dem Zeitraum, in dem die Serie spielt, geklärt. Die Geschichte des jungen Aragorns dürfte nicht uninteressant ausfallen, schließlich hatte dieser bereits vor dem Treffen mit Frodo und dem späteren Zusammenschluss der Gefährten ein turbulentes Leben.

