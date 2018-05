Herr der Ringe - Peter Jackson könnte an der Amazon-Serie beteiligt sein

Amazon hat sich die Rechte für alle relevanten Lizenzen gesichert, um eine eigene Herr der Ringe-Serie zu produzieren. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass die Rechte und die Produktion ein Budget von einer Milliarde Dollar in Anspruch nehmen. Demnach handelt es sich um die größte TV-Produktion, die je in Auftrag gegeben wurde.

Herr der Ringe Produktion der neuen Amazon-Serie wird ein teurer Spaß

Erst kürzlich berichteten wir über die mögliche Involvierung bekannter Figurenkonstellationen, die in der Herr der Ringe-Serie zu sehen sein werden. So könnte der eine oder andere Charakter und damit auch entsprechende Schausspieler oder Schauspielerinnen ein Comeback erleben.

Und die heutige Nachricht könnte einige erfreuen. Wer hätte gedacht, dass selbst der Produzent der Herr der Ringe-Filmtrilogie, Peter Jackson, in der neuen Produktion involviert sein könnte? Laut der glaubwürdigen Fanseite The One Ring suche Amazon "etablierte" Autoren, Regisseure und Showrunner. Ebenfalls auf dieser umfangreichen Liste stünde niemand Geringerer als Peter Jackson.

We have confirmed that Amazon is actively reaching out to multiple established writers, directors and showrunners for their visions of the billion dollar LOTR series. Peter Jackson is of course on the list... But one of many currently pitching.



