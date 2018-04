Herr der Ringe - Offizieller Themenpark könnte Wirklichkeit werden

Könnte Universal derzeit an einem Herr der Ringe-Themenpark arbeiten? Laut Insider-Quellen sollen sie bereits seit längerer Zeit mit solch einer Umsetzung beschäftigt sein. Doch offizielle Informationen gibt es hierfür noch nicht.

Der Herr der Ringe ist nicht erst seit den Kinofilmen weltweit bekannt und sehr beliebt. Die Bücherreihe von J.R.R. Tolkien dient als beispielhafter Fantasy-Roman, der kommerziell einen überragenden Erfolg erzielte. Die Welt, die sich auch "Tolkiens Welt" schimpft, ist sehr ausgearbeitet und handelt von Orks, Elben, Zwergen und vielen weiteren Fabelwesen. Es gibt heute unzählige Adaption, auch im Videospielbereich. Und erst kürzlich berichteten wir über die Lizenzkosten, die Amazon für die kommende Herr der Ringe-Serie ausgegeben hat:

Herr der Ringe Produktion der neuen Amazon-Serie wird ein teurer Spaß

Attraktionspark: Herr der Ringe

Doch das ist noch lange nicht alles. Nun könnte sogar ein offizieller Themenpark von Herr der Ringe Wirklichkeit werden. Universal soll hier im Zuge des neu geplanten Parks in Florida einige Pläne haben. Ein Blog schreibt, dass es sich hierbei um den Codenamen "Project 314" handelt und dass der neue Park in Florida womöglich eine Art Hybrid-Park wird, in dem auch Super Nintendo World, Jurassic Park respektive Jurassic World und ein Harry Potter-Abteil aufgebaut wird. Außerdem stünde Universal in Verhandlungen mit Nintendo und The Pokémon Company, um die notorischen Pokémon ebenfalls nach Super Nintendo World zu bringen. Der Park solle noch vor 2023 oder 2024 an den Start gehen.

Der Blog Disney & More möchte den entscheidenden Hinweis von einer Insider-Quelle erfahren haben. Demnach ist hier noch nichts in trockenen Tüchern. Aber die Webseite SlashFilm hat bestätigt, dass der Blog in der Vergangenheit schon häufiger richtig lag, wenn es um unangekündigte Themenpark-News ging.

Bereits in der Vergangenheit wurde Universal des Öfteren gefragt, ob sie nicht an einer solchen Idee arbeiten könnten. Falls es diesbezüglich in der Zukunft offizielle Infos gibt, teilen wir sie umgehend mit euch.