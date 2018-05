Herr der Ringe - Amazon-Serie: Wichtiger Charakter kehrt in alter Form nicht zurück

Andy Serkis hat sich zum Thema Gollum und Herr der Ringe-Serie von Amazon geäußert. Wie es aussieht, werden wir ihn nicht noch einmal in seiner Paraderolle sehen. Ob Gollum an sich zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.

Der allseits beliebte Andy Serkis hat sicherlich seinen Teil zum Erfolg der erfolgreichen Trilogie Herr der Ringe beigetragen. Der Schauspieler bereicherte die Figurenkonstellation um eine mysteriöse, unberechenbare Komponente. Peter Jackson hätte sicherlich keinen besseren Schauspieler für die Rolle des verschlagenen Gollums nach der Vorlage von J.R.R. Tolkien finden können.

Doch auch wenn es immer noch möglich ist, dass Peter Jackson die Regie der Amazon-Serie von Herr der Ringe übernimmt, so hat sich Andy Serkis nun mit einer klaren Absage zu Wort gemeldet. Er gibt zu verstehen, dass eine Beteiligung an der Produktion für ihn nicht in Frage käme.

Kein Andy Serkis als Gollum

Andy Serkis, seines Zeichens ein wahres Talent in puncto Motion Capturing, arbeitet momentan an der Neuverfilmung zum Dschungelbuch. Hier führt er nicht nur selbst Regie, sondern spielt sogar noch die Figur Balu. Gegenüber Cinema Blend hat er nun zu verstehen gegeben, dass der Job nichts für ihn ist.

"Oh Junge, hör mal, ich meine... Ich denke nicht. Ich an deren Stelle würde lieber auf Frisches, Neues setzen. Und so sollte das auch sein. Das tut man mit klassischen Werken wie dem Dschungelbuch zum Beispiel. [...] Ich denke, hier ist ein frisches Paar Augen und Ohren nötig. Und ich bin sicher, dass das auch eintritt."

Demnach spricht sich Serkis klar gegen eine Wiederholung seiner Rolle als Gollum, dem ehemaligen Sméagol aus, der bereits wiederholt in der Vorgeschichte Der Hobbit: Eine unerwartete Reise zu sehen war. Bei dieser Ausnahme wird es jetzt womöglich bleiben. Allerdings nimmt er an, dass wir Gollum in neuartiger Form zu Gesicht bekommen werden. Wir dürfen gespannt sein, ob sich ein ebenbürtiger Schauspieler finden lässt.

Was haltet ihr von der Idee, dass Gollum in der Herr der Ringe-Serie zurückkehrt? Lasst uns diesbezüglich bitte einen Kommentar unterhalb der News da.

