Im Hause Blizzard wird dieses Jahr wieder Weihnachten gefeiert. Heroes of the Storm wird via Winterhauchfest 2016 um besondere Belohnungen und Extras bereichert.

Der Winter naht und das Ende des Jahres erscheint in sichtbarer Ferne. Doch bevor das Jahr 2016 endet, gibt es natürlich noch das Weihnachtsfest, das von vielen Publishern und Entwicklern genutzt wird, um besondere Events stattfinden zu lassen - so auch im Hause Blizzard.

Mit dem Winterhauchfest 2016 gibt es für Heroes of the Storm über die Weihnachtstage besondere Gimmicks und Belohnungen. Das Event findet vom 15. Dezember 2016 bis zum 4. Januar 2017 statt und birgt neue Skins (z.B. Winterhauch-Lunara), Reittiere und vieles mehr.

Ereignisquest (25 Spiele)

Wenn ihr 25 Spiele abschließt (der Heldenmodus ist hier außen vor), dann erhaltet ihr das Schneeflocken-Porträt und die Freischaltung des Reittiers "Festtagsgoblin". Außerdem gibt es satte 25 Prozent Bonuserfahrung auf alle Spiele während dieser Zeit. Der Brawl-Mode Heldenchaos wird zudem einen besonderen Ableger erhalten.

Neues im Shop:

Sparpaket: Winterhauch 2016:

Reittier: Schneeflocke

Lunara

Skin: Winterhauch-Lunara

Nazeebo

Skin: Lebkuchen-Nazeebo

Sparpaket: Winterhauch-Klassiker:

Kleiner

Skin: Altvater Kleiner

Sylvanas

Skin: Zuckerfee Sylvanas

Jaina

Skin: Winterhauch-Jaina

Rehgar

Skin: Altvater Rehgar

Reittier: Herrschaftliches Rentier

Seitenauswahl

Infos zu Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - Machines of War online, Alarak und neue Karte verfügbar Das neue Update zu Heroes of the Storm ist seit gestern online. Die 'Machines of War' warten darauf erobert zu werden. Zudem wurde Alarak veröffentlicht und ein kostenloser Held in ...