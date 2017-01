Zul'jin dürstet nach Rache! Er ist im Nexus von HotS ab sofort spielbar und mit ihm kommt ein weiteres Update, das ein wenig an den Details herumschraubt. Es gibt zahlreiche Abänderungen, die für ein besseres Spielgefühl sorgen sollen.

Vor einiger Zeit berichteten wir über den neuen Kämpfer, der Einzug in Heroes of the Storm halten sollte. Dabei handelt es sich um den wohl bekanntesten Troll aus der Warcraft-Reihe. Die Rede ist von niemand Geringerem als Zul'jin, den Anführer der Amani-Stämme. Die Fähigkeiten und Details haben wir euch bereits in einer weiteren News mitgeteilt:

Am heutigen Tage, also dem 5. Januar 2017, ist es endlich soweit und der grüne Zeitgenosse mit den todbringenden Äxten in seinen Händen wurde via Update offiziell ins Spiel implementiert. Außerdem gibt es neben dem neuen Helden noch einige Verbesserungen am Spiel. Wichtig hierbei ist die Abänderung der Widerstandsfähigkeit und Verwundbarkeit in puncto Panzerung. Die Entwickler geben hierzu an:

"Die Beschreibungen haben sich zwar geändert, aber die tatsächliche Funktionsweise des Systems wurde bereits mit dem Varian-Patch in der Woche vom 14. November eingeführt. Das Spiel sollte sich also nicht anders anfühlen, als ihr es gerade gewöhnt seid. Ihr werdet außerdem feststellen, dass wir drei Helden eine Grundpanzerung verpasst haben – Arthas, Anub'arak und Graumähnes Worgengestalt. [...] Wir hoffen, dass das Panzerungssystem uns zukünftig mehr Flexibilität ermöglicht, für mehr strategische Tiefe sorgt (sowohl im Spiel als auch in der Teamwahl) und uns eine zusätzliche Möglichkeit bietet, die Spielbalance zu verbessern."

Kleinere Details sind ebenfalls verändert worden, wie der erhöhte Schaden der Grabgolems auf der Karte Geisterminen oder eine verbesserte MVP-Anzeige. Zudem sind zahlreiche Buffs und Nerfs für die Helden Graumähne, Lunara, Nova, Raynor, Azmoda, Sylvanas, Anub'arak und Arthas vollzogen worden. Hierzu empfehlen wir euch die vollständigen Patchnotes auf der offiziellen Webseite von Blizzard einzusehen.

